Москва, 15 июня, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Организаторам мероприятий фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» предложили в качестве площадок городские набережные, сообщил официальный портал мэра Сергея Собянина.

РИА Новости/Алексей Майшев

На выбор организаторам предоставят пять локаций в разных уголках столицы. Заявку необходимо подать на сайте фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

На ВДНХ площадка находится на берегу Четвертого Каменского пруда. Несмотря на небольшой размер, у площадки поблизости зелёный парк. Главная аллея ВДНХ находится в стороне, поэтому площадка подойдет для камерных мероприятий, которые требуют сосредоточенности и концентрации, например медитации или занятия по йоге. Бонусами станут вид на пруд и архитектуру выставки, которые дают простор для занятий по живописи и фотографии.

Недавно открывшийся после реконструкции Южный речной вокзал привлекает много туристов. На набережной обустроили площадки для выступлений и концертов. Там можно рассказать о вокзале, московских реках и архитектуре или организовать выступления артистов.

Набережная у парка «Печатники» известна панорамными видами, тишиной и простором, поэтому её можно использовать для спортивных соревнований и занятий по фитнесу, танцевальных вечеров, а также пленэров и уроков фотографии. Ближайший парк подойдёт для масштабных квестов и прогулок.

Рядом с набережной у парка «Музеон» находится Новая Третьяковка, поэтому туда легко привлечь поклонников современной живописи и начинающих художников. Деревянное покрытие и необычный ландшафт подойдут для различных спортивных мастер-классов.

Набережная в Лужниках пропитана спортивным духом. Площадка фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» расположена на большом открытом пространстве со сценой. Там можно организовать концерты, пикники, дискотеки.

Фестиваль продлится 100 дней — до 8 сентября. В общей сложности запланировали свыше 40 видов мероприятий.

Как сообщало ИА Регнум, в рамках фестиваля в Москве стартовала программа «ГТО в парках». Её создали специально для тех, кто любит заниматься спортом на свежем воздухе и хочет улучшить физические показатели. Инструкторы Мосгорспорта проводят занятия по общей физической подготовке, в ходе которых можно подготовиться к выполнению нормативов ГТО, а затем сдать их в парке.

Тренировки и тестирования будут проходить до 15 сентября на ВДНХ, в парках «Фили», «Сокольники», «Красная Пресня», «Северное Тушино», «Академический», Дружбы, 40-летия Победы, 850-летия Москвы, им. Ю. М. Лужкова. Принять участие в программе могут жители столицы старше 18 лет в выходные.