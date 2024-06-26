Сочи, Краснодарский край, 26 июня, 2024, 11:50 — ИА Регнум. К 2030 году в России планируется построить более 1 млрд кв. метров жилья. Такое масштабное строительство — шанс ежегодно повышать качество жизни не менее пяти млн семей. Учитывая, что спрос на недвижимость стабилен и поддерживается на федеральном уровне доступной ипотекой, нынешняя ситуация на рынке жилья — уникальная возможность для создания современной и комфортной среды для жизни, которая будет вкладом в развитие будущих поколений.

Компания «УГМК-Застройщик» Жилой район «Изумрудный бор» в Екатеринбурге

В российских городах появляется всё больше жилых комплексов со всей необходимой социальной инфраструктурой, современными спортплощадками и многим другим. И лучшие проекты в сфере городской недвижимости отметили на форуме недвижимости «Движение», который прошёл в Сочи в рамках федеральной премии URBAN.

Премия Urban — важное событие в мире недвижимости с 2009 года. Она создана для определения достижений жилой городской недвижимости по всей стране, а её лауреаты получают статус «Лучший объект года» в различных номинациях, подтверждая соблюдение самых строгих стандартов качества. В этом году на премию поступило более 400 заявок от 200 компаний из 77 регионов.

Номинантов и лауреатов выбирала независимая комиссия экспертов в сфере недвижимости. Они оценивали объекты, учитывая весь процесс девелопмента: строительство, экономическую устойчивость, маркетинг и управление, энергоэффективность, уровень благоустройства, архитектурный облик. В итоге профессионалы рынка определили победителей в 69 номинациях.

Активный рост жилищного строительства в последние годы произошёл за счёт реализации в России национального проекта «Жильё и городская среда». Только по итогам 2023 года в стране ввели рекордные 110 млн кв. метров жилья, что на 3% больше показателей 2022 года. С начала этого года строительная отрасль не уступает прошлогодним показателям. По данным Росстата, за первые пять месяцев 2024 года ввод жилья вырос на 1,3% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Таких результатов удалось добиться благодаря вкладу строительных компаний, застройщиков, девелоперов и архитектурных бюро, разрабатывающих и реализующих современные и технологичные проекты ЖК.

Например, лучшим строящимся региональным ЖК в Центральном федеральном округе жюри премии признало ЖК «Джаз» воронежской компании «КомфортСтрой». Она возводит первый в области цифровой квартал. Его отличительной особенностью стала система «Умный дом».

Высокий уровень комфорта жильцов будет достигнут за счёт управления домом через мобильное приложение, в котором можно проверять и оплачивать счета, просматривать камеры видеонаблюдения, управлять доступом в дом, во двор и на парковку, а также подавать заявки в управляющую компанию. А через встроенный маркетплейс жильцы смогут получать дополнительные услуги — от клининга до ремонта. Также в ЖК «Джаз» отказались от парковочных мест для машин — вместо них предусмотрены зоны отдыха для взрослых и детская территория с экооборудованием. Отдельно на территории комплекса будет сконструирована workout-зона.

Этот ЖК — часть большого цифрового микрорайона «Ключи» в Воронеже. Для удобства жителей там уже работает школа, а к концу 2025 года будет построен детский сад, в планах — строительство поликлиники.

«Мы строим не просто квадратные метры. Наша задача — создать комфортную городскую среду для жителей микрорайона», — отметили авторы проекта.

ЖК «Изумрудный бор» в Екатеринбурге получил на премии URBAN звание лучшего среди комплексов сразу трёх округов — Дальневосточного, Сибирского и Уральского. Он выделяется междугородной скоростной трамвайной линией, впервые построенной в России. Сейчас в некогда отдалённом районе столицы Свердловской области возведено десять жилых домов, ещё три — на этапе строительства.

«Развитие новых районов невозможно без строительства социальных объектов. В фокусе нашего внимания всегда находятся дети, для которых необходимо создавать благоприятную среду. Для них мы создаем богатую инфраструктуру: большой фитнес-центр с детским бассейном и клубом, семейная поликлиника с профильными специалистами, безопасные дворы с игровыми и спортивными площадками и многое другое», — сообщил гендиректор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Строительство объектов социальной инфраструктуры в новых жилых микрорайонах, реализуется в том числе по программе «Стимул», которая в 2020 году вошла в состав национального проекта «Жильё и городская среда». Это позволяет обеспечить новосёлов необходимыми объектами, а застройщикам экономит средства на их строительство, что, как следствие, делает стоимость жилья доступнее.

Всего с 2018 года по программе «Стимул» было построено и реконструировано 737 объектов капитального строительства, включая школы, детсады, поликлиники и больницы, проведено 160 мероприятий по технологическому присоединению к инженерным сетям. Это позволило стимулировать ввод в эксплуатацию порядка 52 млн кв. метров жилья, обеспеченного необходимой инфраструктурой для жизни.

Строительство социальной инфраструктуры влияет и на общее развитие региона, и на повышение качества жизни граждан. В категории доступное жильё лучшим признан проект-наследие «Яблоневый» из Адыгеи. Он примечателен тем, что предлагает жителям комфортный и современный сценарий жизни в Майкопе, одновременно подчёркивая историческое наследие и уважение к его жителям.

«Проект разработан с учетом потребностей семей всех жизненных циклов. Смарт-планировки, высокие потолки позволят будущим жителям эргономично организовать окружающее пространство, где будет много света и воздуха», — отметили разработчики.

На первых этажах ЖК «Яблоневый» планируется открыть кафе и рестораны, салоны красоты и продуктовые магазины. А в шаговой доступности от него появятся детсады, школы, медцентры и гипермаркеты. На придомовой территории будут спроектированы современные детские и спортивные площадки, зоны отдыха и аллеи для прогулок.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Жильё и городская среда» помогает россиянам улучшать жилищные условия, делает строительную отрасль современной, а города — красивыми, комфортными и безопасными. В том числе по нацпроекту в стране уже создано более 37 тыс. дворовых территорий — от детских и спортивных площадок до междворовых аллей с местами для активного и тихого отдыха. Кроме этого, в России реконструировано более 27 тыс. центральных площадей, парков и набережных.