Москва, 25 июня, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, бывший хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой призвал поднимать внутренний спорт и рассказывать о местных чемпионах.

ИА Регнум Депутат Госдумы, бывший хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов

«Звание чемпиона России должно быть знаковым. Работа детского тренера должна быть значимой. Нельзя зарабатывать на детском спорте. Мы должны в региональных СМИ чаще рассказывать о местных чемпионах. А у нас в спортивной печати в основном пишут о мировом футболе. Кто нам мешает поменять нашу политику?» — заявил Фетисов.

Бывший хоккеист добавил, что сейчас для этого подходящее время. До Великой Отечественной войны россияне не участвовали в международных соревнованиях. Впервые поучаствовали в Олимпийских играх 1952-го года и сразу стали ведущей спортивной державой. Спорт, как отметил Фетисов, развивали внутри страны. Звание «Мастера спорта» было самым престижным званием СССР, напомнил он.

«Вы можете представить, чтобы в советское время кто-то купил значок ГТО, а не заслужил его, пробежав вместе со своими друзьями по работе или учебному заведению?» — отметил экс-хоккеист, подчеркнув, что сейчас всё коммерциализировали и убили.

Фетисов также выразил сожаление, что в России патриотизм до сих пор считается моветоном. Депутат напомнил, что прожил 14 лет в США, и там везде флаги и везде стоя поют гимн.

В этой связи бывший тренер рассказал случай из жизни. В 2002 году он с женой жил на государственной даче в Жуковке. На 1 мая они решили вывесить флаг на флагштоке. Однако пришёл управляющий и попросил после праздников флаг снять, пояснив, что закон не позволяет. Фетисов отказался, а когда уехал на работу, флаг сняли.

«Я считаю, что мы обязаны сегодня поднимать внутренний спорт. С другой стороны, смотришь соревнования и видишь пустой стадион. Соревнуются лучшие атлеты и пловцы, а люди не пришли. Оказывается, нужен какой-то иностранный крендель, чтобы прийти, заплатить деньги и поддержать», — поделился Фетисов.

Вячеслав Фетисов выступал за сборную СССР (России) и ЦСКА. В 1990-е годы он играл за американские команды «Нью-Джерси Дэвилс» и «Детройт Ред Уингз». Фетисов выигрывал чемпионат СССР, Кубок Стэнли и завоевал ряд других титулов. Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира по хоккею в 2002 году вернулся в Россию и стал главным тренером и генеральным менеджером сборной России по хоккею с шайбой на Олимпийских играх в Солт-Лэйк-Сити. Под руководством Фетисова сборная завоевала бронзовую медаль.

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