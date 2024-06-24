Одесса, Украина, 24 июня, 2024, 09:16 — ИА Регнум. В Одессе вспыхнул сильный пожар после взрывов на объекте, связанном с ВСУ, сообщил 24 июня Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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«Нанесён мощный удар: огромный пожар на объекте врага в Одессе», — сообщил канал в комментарии под видео и фото.

Минобороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо связанным с ВСУ объектам в Одесской области.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июня глава Одессы Геннадий Труханов написал в Telegram о взрывах в городе. Украинские СМИ опубликовали видеоматериал с густым чёрным дымом, отметив, что в Одессе прогремели взрывы.

На момент этих сообщений в Одесской области действовал режим воздушной тревоги.