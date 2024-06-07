Нью-Йорк, США, 7 июня, 2024, 19:41 — ИА Регнум. России и США следует вновь сесть за стол переговоров, чтобы выработать соглашение, которое бы заменило Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам ежегодного заседания вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.

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«Я также призываю Российскую Федерацию и Соединённые Штаты вернуться за стол переговоров, в полной мере выполнять ДСНВ и согласовать договор, идущий ему на смену», — сказал он.

По его словам, ядерные страны должны возобновить диалог, дать обязательство по недопущению применения ядерного оружия и согласиться с тем, что никто не применит его первым.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля Госдепартамент в своём докладе заявил, что администрация США готова отказаться от принятых ранее по договору контрмер в случае, если Россия вернётся к своим обязательствам в рамках соглашения. В тексте указано, что Штаты продолжают заблаговременно передавать России уведомления о пусках своих межконтинентальных баллистических ракет.

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин объявил о решении приостановить участие в ДСНВ в связи с тем, что Вашингтон, не соблюдая договор, пытается давить на Москву и обвинять её в несоблюдении соглашения.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что США давно нарушают «дух и букву» соглашения и нелегитимно вывели из-под зачёта около ста стратегических наступательных вооружений, а неоднократные требования России устранить это проигнорировали. В Кремле ситуацию назвали очень печальной, а в Госдуме заявили, что США давно рушат международную систему безопасности.