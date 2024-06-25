Вашингтон, 25 июня, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден предоставил Кении статус основного союзника США вне Североатлантического альянса. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном 24 июня на официальном сайте Белого дома.

ИА Регнум Байден, Трамп

«Объявляю Кению одним из союзников США вне НАТО для целей закона (Об иностранной помощи. — Прим. ред.) и закона о контроле за экспортом вооружений», — говорится в заявлении.

На данный момент США объявили своими основными союзниками вне НАТО 19 стран, среди которых Израиль, Аргентина, Япония, Южная Корея, Тайвань, Египет, Пакистан и другие государства. При Байдене этот список, помимо Кении, пополнили Колумбия и Катар.

Как передавало ИА Регнум, о намерении объявить Кению основным союзником США вне НАТО Джо Байден заявил ещё в мае во время государственного визита лидера Кении Уильяма Самои арап Руто. По данным Politico, этот шаг является по большей части символическим, но в то же время может быть инициировал растущим беспокойством американской администрации на фоне усиления влияния Китая на африканском континенте и связей России и Кенией.