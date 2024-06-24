Фрязино, Московская область, 24 июня, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Площадь пожара в здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино увеличилась до 3,5 тыс. кв. метров. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Кадр из видео

«Предварительно, огонь охватил 3 500 квадратных метров», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Возгорание ликвидируют более 100 специалистов и 40 единиц техники.

Ранее сообщалось, что огонь охватил 2 тыс. кв. м в здании научно-исследовательского института.

В МЧС добавили, что, по уточнённой информации, загорание происходит с пятого по восьмой этаж. Работы осложняет высокая температура и плотное задымление.

Как сообщало ИА Регнум, крупный пожар в главном здании на территории научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном городе Фрязино вспыхнул 24 июня.

На кадрах с места происшествия было видно, как из окон выглядывают люди, которые просят о помощи. Они разбили стёкла в нескольких окнах, чтобы не задохнуться.

По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, огнём охвачены 5-7 этажи. Пожару присвоили третий ранг сложности.