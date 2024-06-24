Фрязино, Московская область, 24 июня, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Площадь пожара на территории НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино составляет уже более 2 тыс. кв. метров, сообщил Telegram-канал «112».

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По информации канала, пожарным пока не удалось локализовать возгорание в здании научно-исследовательского института. Площадь пожара перешла отметку в 2 тыс. кв. метров.

По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, огнём охвачены 5–7-й этажи. Пожару присвоили третий ранг сложности.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня в главном здании на территории научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном городе Фрязино вспыхнул крупный пожар. На кадрах с места происшествия было видно, как из окон выглядывают люди, которые просят о помощи. Они разбили стёкла в нескольких окнах, чтобы не задохнуться.

Вечером 22 июня в выселенном кирпичном четырёхэтажном здании на территории бывшего завода МиГ вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Позднее в этот же день сотрудники противопожарной службы смогли локализовать возгорание в здании на территории бывшего завода МиГ. По предварительной информации, загорелись мебель и мусор.