Ростов-на-Дону, 24 июня, 2024, 16:09 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону у здания торгового центра «Суворовский» задержали вооружённого мужчину, сообщил 24 июня губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.

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«По информации о стрельбе возле ТЦ «Суворовский» в Ростове: сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека с травматическим оружием», — сообщил глава региона.

Он отметил, что правоохранители проводят проверку и устанавливают очевидцев произошедшего. Действия задержанного квалифицируют как хулиганство.

Ранее местные СМИ сообщили, что на окраине города рядом с ТЦ «Суворовский» 24 июня прогремели выстрелы. Как сообщали очевидцы, мужчина начал стрелять на парковке, после чего открыл огонь в кофейне, а затем вошёл в здание торгового центра. Прибывшие на место ЧП полицейские задержали вооружённого мужчину. О пострадавших не сообщалось.

Прокуратура Рязанской области 18 июня сообщила о стрельбе на одном из предприятий областного центра. Стрельбу открыл 66-летний мужчина из охотничьего ружья. В результате конфликта один человек погиб и ещё один получил ранение. Открывшего стрельбу задержали.

В Калужской области 12 июня мужчина остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю на автомобильной дороге Козельск — Оптина Пустынь. В результате пострадала женщина. Подозреваемого задержали. Силовики сообщили, что он находился в неадекватном состоянии.