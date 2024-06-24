Красногорск, 24 июня, 2024, 15:17 — ИА Регнум. В главном здании на территории научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном городе Фрязино вспыхнул крупный пожар. Видеозапись этого 24 июня оказалась в распоряжении ИА Регнум.

Кадр из Телеграмм — канала

На этих кадрах видно, что из главного здания на территории НИИ во Фрязино идёт густой чёрный дым.

По информации Telegram-канала «112», что в данный момент ведётся эвакуация людей из горящего здания. НИИ разрабатывает и производит ряд уникальных приборов.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 июня в выселенном кирпичном четырёхэтажном здании на территории бывшего завода МиГ вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Позднее в этот же день сотрудники противопожарной службы смогли локализовать возгорание в здании на территории бывшего завода МиГ. По предварительной информации, загорелись мебель и мусор.

В Москве 22 июня произошло возгорание в фитнес-клубе «СССР» по адресу Шмитовский проезд дом 16, с. 2. Позднее пожар на площади 20 квадратных метров оперативно ликвидировали.