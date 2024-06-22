Москва, 22 июня, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Пожар, охвативший здание на территории бывшего завода МиГ, локализовали. Об этом 22 июня сообщил источник ИА Регнум.

Светлана Шевченко/РИА Новости

В оперативных службах подтвердили, что пожар локализован, также ликвидировано открытое горение.

Сведения о пострадавших не поступали. Предварительно в здании загорелись мебель и мусор.

Как передавало ИА Регнум, поздним вечером 22 июня в Москве на улице Авиаконструктора Сухого произошёл пожар на территории бывшего завода МиГ. Возгорание возникло рядом с Боткинской больницей. Огонь распространился в выселенном четырёхэтажном кирпичном здании на четвёртом этаже. Площадь пожара составила 300 кв. м.