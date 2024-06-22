Москва, 22 июня, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Фитнес-клуб «СССР» загорелся в центральном округе Москвы, сообщает источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Возгорание возникло в здании в Шмитовском проезде в доме 16, с. 2. По словам источника, задымление заметно на первом этаже клуба, где располагаются раздевалки. Администрация заведения эвакуировала посетителей и сотрудников.

На месте работают пожарные. По предварительным данным, площадь пожара составила 20 кв. м. Возгорание было оперативно потушено.