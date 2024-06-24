Москва, 24 июня, 2024, 15:34 — ИА Регнум. На Национальной товарной бирже (структура Московской биржи) 21 июня заключили первые сделки по закупке свинины, сообщили в пресс-службе организации.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«На Национальной товарной бирже (НТБ) при содействии Национального Союза Мясопереработчиков успешно провели первые биржевые товарные аукционы по закупке полутуш свиных охлажденных и замороженных», — заявили в пресс-службе НТБ.

Там отметили, что организовало аукцион ООО «Дымовское колбасное производство», а победителем стало ООО «Тамбовский бекон». Покупатель приобрёл 52,5 тонны полутуш свиных охлажденных и замороженных по средней цене 170 руб./кг с учетом НДС.

Успешная закупка свинины на первом аукционе показала интерес со стороны участников рынка к новому товару, у этого направления хорошие перспективы развития, отметили в пресс-службе организации.

В НТБ предположили, что в будущем биржевые цены на мясо и продукцию мясопереработки могут стать ценовым индикатором. Площадка даёт возможность напрямую участвовать в торгах, получать в режиме реального времени информацию о ценах, сделках, спросе, предложении и объеме торгов.

Как сообщало ИА Регнум, Россия в апреле–мае 2024 года впервые за 16 лет поставила в Китай партию свинины. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что российские предприятия, по данным на 2 июня, поставили в Китай 4,26 тысячи тонн свинины. По его словам, до конца 2024 года эта цифра может вырасти минимум до 15 тысяч тонн. Согласно данным китайской службы статистики, в апреле Пекин купил у Москвы свинины на 953 тысячи долларов. В мае поставки превысили 676 тысяч долларов.

В сентябре 2023 года китайская сторона отменила ограничения по африканской чуме свиней, которые действовали в отношении РФ с 2008 года. В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российских предприятия на поставки свинины из России.