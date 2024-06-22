Москва, 22 июня, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Россия в апреле–мае 2024 года впервые за 16 лет поставила в Китай партию свинины, передаёт «Газета.Ru».

РИА Новости/Виталий Тимкив

В апреле Россельхознадзор сообщил о поставке первой партии свинины в Китай. Позднее, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что российские предприятия, по данным на 2 июня, поставили в Китай 4,26 тысячи тонн свинины. По его словам, до конца 2024 года эта цифра может вырасти минимум до 15 тысяч тонн.

Согласно данным китайской службы статистики, в апреле Пекин купил у Москвы свинины на 953 тысячи долларов. В мае поставки превысили 676 тысяч долларов. Суммарно за два месяца объёмы импорта составили 677 тысяч долларов.

В сентябре 2023 года китайская сторона отменила ограничения по африканской чуме свиней, которые действовали в отношении РФ с 2008 года. В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российских предприятия на поставки свинины из России в Китай. 7 марта Россельхознадзор проконтролировал отгрузку первой партии свиных субпродуктов российского производства.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что санкции не стали помехой для экспорта агропродуктов России. По его словам, Россия занимаем третье место в мире по торговле ячменем, второе место в мире по поставкам зерновых и зернобобовых, подсолнечного и рапсового масел, первое место по экспорту пшеницы. Глава правительства добавил, что РФ вышла на четвёртое место в мире по производству мяса.