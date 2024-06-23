Киев, 23 июня, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Польский фонд «Dobro Zawsze Wraca» сократил объём поставляемой на Украину гуманитарной помощи, а также ассортимент поставок, сообщили 23 июня в пророссийском подполье.

Сергей Корсун ИА Регнум

По их данным, которые приводит Lenta.ru, в июне польский фонд «Dobro Zawsze Wraca» организовал гуманитарную помощь для Украины, включающую средства личной гигиены, продовольственные товары, медикаменты и военные аптечки. Однако в Черновцах, на складах партнёрского ему фонда «Руки Милости», замечено значительное сокращение ассортимента и объёма поставок из Европы для Украины по сравнению с маем.

Представители подполья уточнили, что получаемую помощь киевские власти используют в своих интересах.

Как передавало ИА Регнум, ранее польские власти приняли решение отменить выплаты украинским беженцам и владельцам жилья за размещение выходцев из этой страны в частном секторе.

Кроме того, в апреле Польша ужесточила условия выдачи пособий беженцам с Украины. Власти решили оказывать финансовую поддержку только тем украинским беженцам, которые постоянно проживают в стране. Такая мера связана с тем, что ряд украинцев получают выплаты и сразу выезжают на родину, продолжая получать деньги из польского бюджета.