Варшава, 20 июня, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Власти Польши приняли решение отменить выплаты украинским беженцам и владельцам жилья за размещение выходцев из этой страны в частном секторе, сообщает 20 июня информационное агентство IAR.

Global Look Press/Serhii Hudak/Keystone Press Agency

«Правительство Польши объяснило это (отмену выплат) трудностями в обеспечении надёжности системы. Всё больше заявок по программе подавали сами граждане Украины, что вызывало сомнения, не размещают ли они людей, являющихся членами их семей», — говорится в сообщении.

Ранее владельцам жилья, размещавшим беженцев с Украины у себя дома, выплачивалось ежедневно по 40 злотых (около 10$) за каждого человека.

Кроме того, правительство Польши намерено прекратить единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых (порядка $75). Выплаты планируют отменить с 1 июля, подчеркнуло агентство.

Как передавало ИА Регнум, по данным Евростата, 4,3 млн украинцев бежали в соседние европейские страны, причём значительную часть — 1,27 млн — приняла Германия. На фоне наплыва беженцев немецкое правительство задумалось об ограничении потока приезжающих с Украины. Многие районы и коммуны в стране уже не справляются с потоком украинских мигрантов.

В апреле Польша ужесточила условия выдачи пособий беженцам с Украины. Власти решили оказывать финансовую поддержку только тем украинским беженцам, которые постоянно проживают в стране. Такая мера связана с тем, что ряд украинцев получают выплаты и сразу выезжают на родину, продолжая получать деньги из польского бюджета.

Совет кантонов (малая палата парламента) Швейцарии в ходе заседания 12 июня поддержал предложение запретить «туризм» украинских беженцев, когда они получают материальную помощь на возвращение на родину, а потом приезжают обратно в Швейцарию.

В Чехии ранее стартовал пилотный проект, в рамках которого государство оплатит украинским беженцам билеты для возвращения на родину. Пилотный проект будет действовать с июня по ноябрь и предполагает оплату билетов для 400 беженцев, а также организацию санитарного транспорта для 30 пациентов.

Норвегия планирует выслать до тысячи беженцев с Украины, среди которых 370 мужчин мобилизационного возраста. Власти, как сообщается, продолжат ужесточать политику предоставления убежища беженцам с Украины, так как украинцы превратились в серьезное бремя для страны.

В мае стало известно, что украинские беженцы столкнулись с сокращением возможностей при трудоустройстве в Великобритании из-за проблем с визами и кризисом на рынке труда.