Москва, 23 июня, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Бойцы группировки войск «Восток» из Забайкалья начали активно использовать кроссовые мотоциклы для захвата позиций украинских военных, сообщает Минобороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

«По словам штурмовиков, сейчас, заходя в окопы, они точно знают, где находится противник, пулеметные гнезда, лисьи норы», — говорится в сообщении.

Ведомство также предоставило кадры тренировки штурмовиков на копиях опорных пунктов ВСУ с использованием мотоциклов для захвата позиций противника под Угледаром. Кроссовые мотоциклы у российских военных практически стали штатной техникой. В отличие от тяжёлой техники манёвренные мотоциклы противнику сложнее поразить.

Сейчас ВС России до автоматизма отрабатывают маршруты выдвижения, уничтожение огневых точек, передвижение пехотинцев в окопе. Штурмовики отмечают, что благодаря работе операторов разведывательных беспилотников и тренировкам на точных копиях опорных пунктов ВСУ, которые создаются на полигонах в тылу, они точно знают, где находится противник, добавили в ведомстве.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что российские бойцы атаковали позиции ВСУ на кроссовых мотоциклах. В сложившихся условиях этот вид транспорта позволяет быстро и практически малозаметно добраться до вражеских позиций. Своих целей военные достигли и успешно завершили задание, а сопровождавший их беспилотник вернулся на базу.

Это уже не первый случай применения бойцами ВС России нестандартного транспорта в зоне боевых действий. Так, 2 мая в распоряжении ИА Регнум появились кадры с одного из направлений, на которых запечатлено, как военный едет на электросамокате по дороге мимо разбитой техники и разрушенных зданий.