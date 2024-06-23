Вашингтон, 23 июня, 2024, 08:02 — ИА Регнум. В результате стрельбы 21 июня в супермаркете в городе Фордайс в американском штате Арканзас погибли четыре человека, 14 получили ранения. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

Kyle Mazza/Global Look Press

Личности погибших установлены. Ими оказались местные жители: 62-летняя Ширли Тейлор, 23-летняя Кэлли Уимс, 50-летний Рой Стерджис и 81-летняя Эллен Шрам.

Среди пострадавших — 11 гражданских, два сотрудника полиции и стрелок — 44-летний Трэвис Юджин Поузи.

Как сообщало ИА Регнум, один человек погиб и ещё один получил ранение в результате конфликта со стрельбой на одном из предприятий Рязани. В ходе конфликта, возникшего из-за имущественного спора и неприязненных отношений, 66-летний мужчина три раза выстрелил из охотничьего гладкоствольного оружия. Стрелок задержан.

12 мая правоохранительные органы задержали мужчину, который выстрелил в лицо человеку в торговом центре на юге Москвы. По предварительным данным, в ТЦ на Варшавском шоссе произошёл конфликт между двумя мужчинами, один из них достал пистолет и выстрелил в оппонента.