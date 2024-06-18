Рязань, 18 июня, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Один человек погиб и ещё один получил ранение в результате конфликта со стрельбой на одном из предприятий Рязани, сообщила 18 июня прокуратура Рязанской области.

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Отмечается, что в ходе конфликта, возникшего из-за имущественного спора и неприязненных отношений, 66-летний мужчина произвёл не менее трёх выстрелов из охотничьего гладкоствольного оружия в отношении двух лиц.

«От полученных повреждений один потерпевший скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

По информации надзорного органа, стрелявший задержан.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая правоохранительные органы задержали мужчину, который выстрелил в лицо человеку в торговом центре на юге Москвы. По предварительным данным, в ТЦ на Варшавском шоссе произошёл конфликт между двумя мужчинами, один из них достал пистолет и выстрелил в оппонента.

21 мая в Москве на улице Медынской из-за стрельбы во время массовой драки пострадали четыре человека. В МВД заявили, что семь участников массовой драки задержаны. Против них возбудили уголовные дела по двум статьям — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).