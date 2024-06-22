Сана, 23 июня, 2024, 01:29 — ИА Регнум. Йеменское шиитское движение «Ансар Алла» заявило, что вместе с иракскими группировками в составе «Исламского сопротивления Ирака» атаковали пять связанных с Израилем судов в порту Хайфы и Средиземном море. Заявление опубликовала пресс-служба «Ансар Алла».

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

Отмечается, что все пять судов были атакованы 22 июня с помощью беспилотников. Всего было две совместных с иракцами операции за нарушение запрета на вход в порты оккупированной Палестины.

«В ходе первой операции были атакованы четыре судна в порту Хайфы, два из которых перевозили цемент, а ещё два были сухогрузами», — пояснили в движении.

Пятым судном стал направлявшийся в Хайфу скотовоз Shorthorn Express. Его хуситы беспилотниками настигли в Средиземном море.

Как сообщало ИА Регнум, йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» 22 июня нанесли очередной ракетный удар по авианосцу военно-морских сил США Dwight Eisenhower («Дуайт Эйзенхауэр») в Красном море.

Хуситы использовали баллистические и крылатые ракеты. Представитель движения Яхья Сариа заявил, что операция прошла успешно и достигла своих целей.

Авианосец Dwight Eisenhower 22 июня покинул акваторию Красного моря, информировал пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

Хуситы начали атаки на связанные с Израилем суда осенью 2023 года после эскалации конфликта на Ближнем Востоке в качестве поддержки палестинского движения ХАМАС. США и Британия с середины января наносят удары по позициям хуситов, однако нападения не прекратились.