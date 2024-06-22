Киев, 22 июня, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Киевский режим превратил Украину в диктатуру, где граждане живут в страхе насильственной мобилизации, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в своём аккаунте в социальной сети X.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это диктатура, в которой люди живут в страхе быть отправленными в глупый прокси-конфликт США и НАТО», — написал он.

По мнению Уоллеса, современная Украина не имеет ничего общего с демократией. Более того, европейские политики не обращают внимания на тяжёлую ситуацию в этой бывшей советской республике, заключил депутат.

Не желая принимать участие в вооружённом конфликте, украинские мужчины скрываются от мобилизации. Точное число уклонистов установить сложно. Но в таких крупных городах, как Киев и Львов, число участников групп в соцсетях, где людей предупреждают о мобилизации, достигает «десятков тысяч», сообщила американская газета The New York Times.

Помимо насильственной мобилизации, на Украине остро стоит вопрос с практикой обучения бойцов для восполнения боевых потерь на фронте. По мнению военных аналитиков, из-за отсутствия соответствующей подготовки ВСУ не способны удерживать позиции.

Мик Уоллес 4 января заявил, что Европа окажется в лучшем положении, когда «военная машина НАТО перестанет существовать». По его словам, НАТО не может предложить ничего хорошего ни гражданам Евросоюза, ни кому-либо ещё.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Украины 4 октября представили проект «ужесточения демократии» в стране. Представленный концепт включил в себя борьбу с коррупцией, масштабные меры по обеспечению национальной безопасности, а также меры по защите демократии в стране от «авторитарных посягательств».