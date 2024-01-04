Дублин, 4 января, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Устранение блока НАТО пойдёт на пользу странам Европы. Так считает депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

NATO North Atlantic Treaty Organizaton НАТО

По мнению политика, которое он изложил на своей странице в соцсети, Европа окажется в лучшем положении, когда «военная машина НАТО перестанет существовать».

Уоллес уверен, что НАТО не может предложить ничего хорошего ни гражданам Евросоюза, ни кому-либо ещё.

Он осудил коллег-евродепутатов за то, что они поддерживают войны.

Как сообщало ИА Регнум, по просьбе киевского режима совет Украина — НАТО проведёт внеочередное заседание, оно будет посвящено теме авиаударов ВС РФ, нанесённых в конце декабря — начале января, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украинский конфликт продолжается по причине нежелания США прекращать это противостояние, написал Мик Уоллес. Всему виной стала позиция США и НАТО, которые не хотят прекращения огня на Украине или в секторе Газа.

5 декабря журналист американского издания Responsible Statecraft Бранко Марсетич написал, что США и Британия намеренно затягивают конфликт на Украине, надеясь ослабить Россию. Он напомнил, что Россия и Украина ранее уже почти договорись о мире, но урегулированию помешали страны НАТО.