В Европарламенте предложили уничтожить НАТО
Депутат Европарламента Уоллес предложил уничтожить НАТО ради блага Европы
Дублин, 4 января, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Устранение блока НАТО пойдёт на пользу странам Европы. Так считает депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
По мнению политика, которое он изложил на своей странице в соцсети, Европа окажется в лучшем положении, когда «военная машина НАТО перестанет существовать».
Уоллес уверен, что НАТО не может предложить ничего хорошего ни гражданам Евросоюза, ни кому-либо ещё.
Он осудил коллег-евродепутатов за то, что они поддерживают войны.
Как сообщало ИА Регнум, по просьбе киевского режима совет Украина — НАТО проведёт внеочередное заседание, оно будет посвящено теме авиаударов ВС РФ, нанесённых в конце декабря — начале января, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Украинский конфликт продолжается по причине нежелания США прекращать это противостояние, написал Мик Уоллес. Всему виной стала позиция США и НАТО, которые не хотят прекращения огня на Украине или в секторе Газа.
5 декабря журналист американского издания Responsible Statecraft Бранко Марсетич написал, что США и Британия намеренно затягивают конфликт на Украине, надеясь ослабить Россию. Он напомнил, что Россия и Украина ранее уже почти договорись о мире, но урегулированию помешали страны НАТО.