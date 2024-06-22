Лондон, 22 июня, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Сергей и Юлия Скрипали не хотят присутствовать на судебном слушании по делу об отравлении в Солсбери, отметила 22 июня британская газета Guardian со ссылкой на данные, полученные во время предварительного слушания.

Денис Ворошилов/РИА Новости Сотрудники полиции у дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. 2018

По этим данным, Скрипали беспокоятся за свою безопасность.

«Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят участвовать (…) потому что беспокоятся, что их безопасность не может быть обеспечена», — сказано в сообщении.

Кроме того, адвокат Скрипалей Джек Холборн в ходе предварительного слушания заявил, что его клиенты, по их мнению, уже дали все показания и в их повторной явке в суд нет необходимости.

При этом близкие Дон Стерджесс, женщины, которая, предположительно, умерла от воздействия нервно-паралитического газа, на предварительном слушании заявили, что вопрос об адекватности полученной женщиной медицинской помощи должен быть изучен с учётом всех данных. Прежних показаний Скрипалей они не слышали, поэтому хотят, чтобы те явились в суд, отметили родственники Стерджесс.

Судья пока не принял решение о вызове Скрипалей, сказано в публикации. Слушания должны пройти в октябре.

Правительство Великобритании, в свою очередь, попросило суд ввести ограничительные меры, в частности, 15-минутную задержку трансляции слушания на случай возможного разглашения информации, значимой для национальной безопасности, отметило также издание.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта 2018 года бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Лондон бездоказательно обвинил Россию в причастности к отравлению. Москва это категорически отрицает. Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что «дело Скрипалей» рассыпается из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности РФ.

Посольство России в Лондоне неоднократно требовало от британского МИД предоставить информацию о состоянии здоровья и местонахождении Скрипалей, однако британские власти так и не предоставили такую информацию.

В марте 2024 года официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что власти Британии впервые за шесть лет ответили на запрос России по ситуации вокруг Скрипалей. МИД также заявил, что не будет комментировать тему расследования инцидента в Солсбери, так как судебные слушания ещё не завершены.