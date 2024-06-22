Благовещенск, 22 июня, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Видео последствий крушения вертолёта Robinson в Амурской области распространило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Кадр из видео

На кадрах видно, что воздушное судно превратилось в груду металла. В рамках уголовного дела, возбуждённого по факту авиакатастрофы, проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы, отметили в СК.

Утром 20 июня вертолёт Robinson R-66, на борту которого находились пилот и три пассажира, вылетел с площадки Зейского лесоперерабатывающего комплекса в район реки Джелтула в Тындинском районе Амурской области. Однако вскоре воздушное судно потерпело крушение. Обломки нашли в лесу. В авиакатастрофе никто не выжил.