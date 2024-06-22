Астана, 22 июня, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в 26-этажном здании на проспекте Туран в центре Астаны. Кадры с горящей многоэтажкой появились в Сети 22 июня.

Кадр из видео

В МЧС Казахстана сообщили журналистам, что в административном и частично жилом здании, по предварительным данным, загорелась наружная обшивка. Эвакуированы восемь человек, включая одного ребёнка. Сообщений о пострадавших нет.

Пожарные работают на месте, возгоранию присвоен повышенный ранг. В тушении задействованы 72 человека и 16 единиц техники. На месте происшествия создан оперативный штаб.

Высотка находится в жилом комплексе «Rixos Хан-Шатыр» возле торгового центра, занесённого в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире «шатёр».

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года в микрорайоне Аккен в казахстанской Алма-Ате загорелся многоэтажный жилой дом. Некоторые жильцы выпрыгнули из окон, чтобы спастись от огня. Люди под окнами держали простыни, чтобы поймать их. В числе спасшихся таким образом был ребёнок. В результате пожара пострадал 31 человек, погибших не было. Источником возгорания были электрические кабели в шахте лифта.