В Алма-Ате загорелся многоэтажный дом, люди выпрыгивали из окон
Алма-Ата, Казахстан, 1 августа, 2023, 17:06 — ИА Регнум. В многоэтажном жилом доме в микрорайоне Аккен казахстанского города Алма-Ата загорелся жилой дом, сообщили 1 августа в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям.
На опубликованных видеозаписях, снятых очевидцами происшествия, видно, что несколько жильцов выпрыгивали из окон, спасаясь от пламени. Собравшиеся под окнами держали простыни, чтобы поймать их. В частности, именно таким образом горящее здание покинул ребёнок.
В департаменте отметили, что на пятом и шестом этажах 16-этажного здания произошло возгорание электрических кабелей в шахте лифта. Сотрудники спасательных служб начали эвакуацию жителей верхних этажей.
Позднее в МЧС Казахстана сообщили, что возгорание ликвидировано. 31 человек, в том числе 16 детей, доставили в больницы, погибших нет, отметили в свою очередь в городском комитете по здравоохранению.
Как сообщало ИА Регнум ранее, в июне 2023 года произошёл пожар в многоэтажном доме в центре Белгорода. Его причиной стала проблема с электропроводкой. Пострадавших в результате пожара не было.
7 июня в результате пожара в квартире на шестом этаже жилого дома на Ленинском проспекте в Москве погиб мальчик 2016 года рождения. Пожар был оперативно ликвидирован, сотрудникам МЧС удалось спасти восьмерых человек, в том числе четверых детей.