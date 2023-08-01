Алма-Ата, Казахстан, 1 августа, 2023, 17:06 — ИА Регнум. В многоэтажном жилом доме в микрорайоне Аккен казахстанского города Алма-Ата загорелся жилой дом, сообщили 1 августа в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Кадр из видео

На опубликованных видеозаписях, снятых очевидцами происшествия, видно, что несколько жильцов выпрыгивали из окон, спасаясь от пламени. Собравшиеся под окнами держали простыни, чтобы поймать их. В частности, именно таким образом горящее здание покинул ребёнок.

В департаменте отметили, что на пятом и шестом этажах 16-этажного здания произошло возгорание электрических кабелей в шахте лифта. Сотрудники спасательных служб начали эвакуацию жителей верхних этажей.

Позднее в МЧС Казахстана сообщили, что возгорание ликвидировано. 31 человек, в том числе 16 детей, доставили в больницы, погибших нет, отметили в свою очередь в городском комитете по здравоохранению.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, в июне 2023 года произошёл пожар в многоэтажном доме в центре Белгорода. Его причиной стала проблема с электропроводкой. Пострадавших в результате пожара не было.

7 июня в результате пожара в квартире на шестом этаже жилого дома на Ленинском проспекте в Москве погиб мальчик 2016 года рождения. Пожар был оперативно ликвидирован, сотрудникам МЧС удалось спасти восьмерых человек, в том числе четверых детей.