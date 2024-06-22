* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 22 июня, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Журналисты Екатерина Гордеева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Андрей Караулов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) привлечены к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранных агентов. Об этом 22 июня говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Кадр из видео Екатерина Гордеева

Так, иноагенты признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента)».

Обоим суд назначил административный штраф в размере 30 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, Екатерина Гордеева 28 февраля заявила о приостановке своего проекта «Скажи Гордеевой» после принятия Госдумой закона о запрете рекламы на ресурсах иноагентов. Через неделю она сообщила, что передумала и продолжит снимать ролики.

Ранее Таганский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей административного штрафа Гордеевой за отсутствие соответствующей плашки в публикациях в Сети.

Пресненский суд Москвы 8 апреля оштрафовал журналиста Алексея Пивоварова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на 30 тысяч рублей за отсутствие соответствующей маркировки в его публикациях.