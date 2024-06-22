Ивано-Франковск, Украина, 22 июня, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по расположению ВСУ в районе города Ивано-Франковска. Об этом сообщил 22 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

РИА Новости/Евгений Биятов

По данным подполья, около 04:30 ракета поразила здание одного из учебных заведений рядом с городом, в котором расположились украинские боевики. Есть убитые и раненые.

«Конкретики мало, известно, что теперь вместо располаги там воронка 20 метров в диаметре», — написал Лебедев в Telegram-канале.

Он добавил, что медиков в связи с большим количеством раненых срочно вызвали на рабочие места и предупредили, что работать придётся больше суток. Известно также, что среди раненых есть иностранцы. С ними хирурги работают в первую очередь, в отделениях хирургии и интенсивной терапии дежурят сотрудники спецслужб.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России также нанесли удары по военным объектам и складам ВСУ во Львовской области Украины. Серия взрывов прозвучала в городе Стрые, после чего начались перебои с электричеством. Подполье располагает и данными о взрыве с сильной детонацией около вагоно-сортировочного участка железнодорожной станции. Там находятся бывшие склады военной части, на которых ВСУ хранили детали самолётов.