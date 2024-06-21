Тель-Авив, Израиль, 22 июня, 2024, 00:01 — ИА Регнум. Украина планирует ввести ограничения на въезд гражданам Израиля. Эта мера станет ответом на отмену безвизового режима правительством еврейского государства, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Дипломат отметил, что с момента введения безвизовой политики Украина и Израиль поддерживали тесные связи. Принятые решения об ограничении доступа украинским беженцам и отказе во въезде гражданам Украины, эти отношения обострили. Своими требованиями Израиль фактически отменил безвизовый режим, подчеркнул Корнийчук в сообщении на странице украинского посольства в Израиле в Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Речь идёт о решении Израиля обязать с 1 июля граждан стран с безвизовым доступом в ближневосточную страну, включая Украину, подать заявление на получение разрешения на пребывание до 90 дней.

Корнийчук подчеркнул, что Киев при этом открыт к диалогу с Израилем для согласования изменений.

Как передавало ИА Регнум, с 1 августа 2024 года туристы из России должны будут получать электронное разрешение Electronic Travel Authorization (ETA) на въезд в Израиль, проинформировало израильское министерство туризма. Заявления нужно подавать онлайн. Стоимость электронного разрешения составит 25 шекелей (примерно 623 рубля) на одного человека.

Вводом ETA еврейское государство присоединяется к США, Канаде и Австралии, где уже используются подобные системы электронных разрешений на въезд. Для американцев и граждан Германии нововведение действует с 1 июня, уточнили в ведомстве.