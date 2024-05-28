Тель-Авив, Израиль, 28 мая, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Российские туристы с 1 августа 2024 года должны будут получать электронное разрешение Electronic Travel Authorization на въезд в Израиль, сообщило 28 мая израильское министерство туризма.

Иван Шилов ИА Регнум

Электронное разрешение (ETA) предназначено для предварительного рассмотрения заявок на поездку в Израиль для туристов, являющихся гражданами безвизовых стран.

Ведомство отметило, что Израиль, вводя ETA, присоединяется к США, Канаде и Австралии, где уже используются аналогичные системы электронных разрешений на въезд. Для американцев и граждан Германии нововведение начнёт действовать с 1 июня.

«Цель подачи запроса — убедиться в отсутствии препятствий для посадки пассажиров на рейс в Израиль», — сообщили в ведомстве.

ETA, не являющееся визой, предполагает, что туристам нужно заранее запрашивать разрешения на въезд в Израиль. Заявления на получение электронного разрешения нужно будет подавать онлайн.

Чтобы получить ETA, нужно будет приложить к заявлению загранпаспорт со сроком действия полгода от даты выезда из Израиля, а также билеты на самолёт в оба конца, туристическую медицинскую страховку и сообщить детали предстоящей поездки. Заявление на получение ETA рассмотрят в течение двух дней.

Министерство туризма Израиля 12 апреля сообщило, что введёт в этом году электронные разрешения на въезд для граждан стран, с которыми действует безвизовый режим. К числу этих стран относится Россия. Предполагалось, что нововведение начнёт действовать с июня.

Стоимость электронного разрешения составит 25 шекелей (примерно 623 рубля) на одного человека.

Соглашение об отказе от визовых требований при взаимных поездках граждан России и граждан Израиля действует с 20 сентября 2008 года.

После обострения палестино-израильского конфликта, которое произошло 7 октября 2023 года, российские власти призвали граждан воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях. Росавиация 8 октября объявила о вводе ограничений на рейсы в Израиль.