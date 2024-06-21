Москва, 21 июня, 2024, 21:33 — ИА Регнум. Министерство юстиции России внесло канадскую, американскую и финскую неправительственные организации (НПО) в перечень нежелательных. Об этом 21 июня сообщается на сайте ведомства.

Андрей Любимов/РБК/ТАСС

В список Минюста попали канадская Great Commission Media Ministries (GCMM, «Медиа Министерство Великое Поручение», «Служба СМИ миссии «Великого поручения» (организация, признанная в РФ нежелательной)), финская International Russian Radio & Television (IRR/TV, «Международное русское радио и телевидение» (организация, признанная в РФ нежелательной)) и американская Great Commission Media Ministries (GCMM, «Медиа Министерство Великое Поручение», «Служба СМИ миссии «Великого поручения» (организация, признанная в РФ нежелательной)).

Как передавало ИА Регнум, 14 июня Генпрокуратура признала нежелательными неправительственную организацию International Russian Radio&Television (организация, признанная в РФ нежелательной) из Финляндии, а также аффилированные с ней американскую и канадскую структуры под одним наименованием Great Commission Media Ministries (организация, признанная в РФ нежелательной).

Отмечалось, что участники указанных НПО устраивали незаконные протестные акции и провокации с участием иностранных журналистов. Информационные сюжеты структур имели откровенно антироссийский характер, заявляла Генпрокуратура. С начала СВО указанные организации распространяли фейки о действиях Вооружённых сил России и поддерживали настроенную против страны информационную кампанию Запада, отмечало ведомство.