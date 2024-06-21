Москва, 21 июня, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Топ-менеджер завода по производству на НПЦ (Научно-производственный центр) Автоматики и приборостроения им. Пилюгина Алексей отдал мошенникам почти 40 млн рублей. Мошенники убедили его в том, что с его счетов осуществляются переводы на Украину. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Днем 20 мая с неизвестного номера заявителю поступил звонок. Неизвестный мужской голос представился куратором завода и пояснил, что со счетов потерпевшего кто-то перевел 1 000 000 рублей в пользу ВСУ. Далее ему сообщили, что необходимо перевести все денежные средства на безопасные счета, чтобы не попасть под подозрение в финансировании сил противника. Мужчина поверил мошенникам и стал следовать их указаниям», — сообщил источник ИА Регнум.

Алексей в течение нескольких дней, с 20 мая по 4 июня, оформлял кредиты и обналичивал свои сбережения, чтобы перевести эти деньги на «безопасные» счета. В общей сложности он отправил мошенникам 39 818 550 рублей, из них 17 000 000 рублей были личными накоплениями, а остальное — кредиты.

«После каждой операции Петренко фотографировал чеки и оправлял неизвестному, представившемуся куратором завода», — сообщил источник.

Мужчина понял, что его обманули, только когда решил рассказать своему сыну о случившемся. Мужчина сразу же написал заявление в полицию. По его обращению уже возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Завод, на котором работает мужчина, сотрудничает с «Роскосмосом» и производит автономные системы управления для ракетно-космической техники, разгонные блоки для ракет, системы управления для ракет-носителей семейства «Ангара», а также медицинскую технику.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве мошенники обманули контр-адмирала и бывшего замглавы департамента разработки и проектирования атомных реакторов Владимира Урывского на 3 млн рублей. Преступники убедили его в том, что с его счетов неизвестные пытаются списать деньги, а для предотвращения необходимо сродно отправить всё на «безопасные счета».