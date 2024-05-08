Москва, 8 мая, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Контр-адмирал и бывший замглавы департамента разработки и проектирования атомных реакторов и лазерных установок в Министерстве по атомной энергии РФ Владимир Урывский отдал мошенникам почти три миллиона рублей. Преступники представились ему сотрудниками центра госуслуг и убедили его установить вредоносную программу на его телефон. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Булдаков Олег/ТАСС Владимир Урывский

3 мая на телефон 80-летнего Урывского позвонила незнакомая девушка. Она представилась сотрудником контактного центра Госуслуг по имени Виктория. Для убедительности девушка назвала номер жетона сотрудника. Затем она сообщила, что со счёта Владимира Ивановича кто-то якобы пытается снять крупную сумму. Пожилой контр-адмирал поверил вежливой девушке и согласился выполнять все её указания. Она объяснила, что скоро с Урывским свяжется сотрудник ФСБ. Через некоторое время на его телефон поступил очередной звонок. Серьёзный мужской голос сообщил, что спецслужбы делают всё возможное, чтобы предотвратить мошенничество со счетами контр-адмирала, и попросил о сотрудничестве. Для этого Владимира Урывского убедили установить на свой телефон программу для «безопасного общения». После этого пожилому мужчине объяснили, что нужно как можно скорее снять деньги со счетов и отправить на «безопасные счета». Контр-адмирал выполнил все инструкции и стал ждать нового звонка. Но больше с ним никто не связался, через некоторое время он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

«Поступило заявление от 80-летнего жителя Москвы о том, что неизвестные лица путём обмана убедили его установить вредоносное программное обеспечение и перевести деньги на неизвестные счета. Сумма ущерба составила 2 687 626 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Позже выяснилось, что установленное пенсионером приложение обеспечивает «безопасное общение» только самим мошенникам. Вредоносная программа путает следы для правоохранительных органов и не даёт им отследить переводы денежных средств и разговоры. В настоящий момент по заявлению контр-адмирала полиция проводит проверку.

Владимир Иванович Урывский родился 5 марта 1944 года. Он прошёл путь от курсанта Севастопольского Высшего военно-морского инженерного училища до начальника Управления эксплуатации и ремонта кораблей ВМФ — заместителя начальника ГТУ ВМФ, дослужился до звания контр-адмирала. После увольнения с военной службы Владимир Иванович трудился в Министерстве по атомной энергии РФ в должности заместителя начальника Департамента разработки и проектирования атомных реакторов и лазерных установок. Недавно он отпраздновал своё 80-летие. Несмотря на почтенный возраст, Урывский продолжает работать заместителем директора и генерального конструктора ОАО «НИКИЭТ» — одной из крупнейших в России ядерных конструкторских и научно-исследовательских центров, специализирующихся на реакторных технологиях. Владимир Иванович был награжден орденами «Красной звезды», «Мужества», «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» и другими знаками отличия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мошенники убедили полковника и экс-начальника инженерной службы Ракетных войск стратегического назначения РФ Виктора Хливака перевести 4 миллиона рублей. Преступники убедили мужчину, что он находится под подозрением в спонсировании ВСУ.