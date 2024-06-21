Москва, 21 июня, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Исполнение бюджета, результаты инвестирования пенсионных накоплений, а также обеспечение техническими средствами реабилитации и выделение компаниям субсидий за трудоустройство отдельных категорий сотрудников обсудили на заседании правления Социального фонда России.

Пресс-служба СФР Правление Социального фонда подвело итоги по бюджету и инвестированию

Председатель СФР Сергей Чирков отметил, что на данный момент к рассмотрению в Госдуме готовится отчет об исполнении бюджета фонда за 2023 год. Его проект был утвержден правительством и признан достоверным Счетной палатой.

Подробно об итогах исполнения доходов и расходов членам правления рассказала первый заместитель председателя СФР Татьяна Суслина. Она отметила, что прошлый год стал первым, когда бюджет исполнялся объединенным Социальным фондом. Отличительными особенностями финансового периода были планирование и реализация расходов на новую выплату — единое пособие семьям с детьми, а также предоставление выплат жителям новых регионов России.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подтвердил, что отчет об исполнении бюджета Социального фонда сейчас готовится к рассмотрению на пленарном заседании нижней палаты. Ранее документ был одобрен на заседании возглавляемого им комитета и прошел слушания в комитете думы по бюджету и налогам. Он также рассказал о рассмотрении в первом чтении поправок в налоговое законодательство, которые позволят направить дополнительные доходы бюджета на поддержку семей с детьми, участников СВО и пенсионеров.

Другим пунктом повестки заседания стала программа субсидирования работодателей за наём отдельных категорий граждан. Замглавы фонда Наталья Сидорова сообщила, что в текущем году программа была в очередной раз расширена за счет включения в неё предприятий, работающих в приоритетных отраслях экономики.

На начальном этапе программа предусматривала лишь выделение средств за трудоустройство выпускников 2020 года и безработных. Позже проект был расширен и охватил молодежь до 30 лет, а также беженцев из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей и Украины. В прошлом году программу распространили на участников СВО и людей с инвалидностью.

Руководитель департамента организации и контроля инвестиционных процессов Социального фонда Александр Курочкин рассказал на заседании о результатах инвестирования пенсионных накоплений россиян. Он отметил, что по итогам прошлого года гражданам, выбравшим СФР своим страховщиком, была начислена доходность, превысившая инфляцию на уровне 7,4%. Доходность компании ВЭБ.РФ, управляющей средствами большинства клиентов Социального фонда, составила 7,66% годовых по расширенному портфелю и 7,56% по инвестиционному портфелю государственных ценных бумаг.

Курочкин также сообщил, что в этом году Социальный фонд начнет проактивное информирование россиян о суммах их накоплений в негосударственных пенсионных фондах. Такие уведомления Социальный фонд направляет своим клиентам больше 2,5 года и теперь расширяет информирование на людей, доверивших накопления негосударственным фондам.

Проактивная рассылка коснется мужчин, которым в этом году исполняется 45 лет, и женщин от 40 лет. Раз в три года они будут получать рассылку о состоянии своего пенсионного счета в негосударственном фонде.