Ставрополь, 21 июня, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Пошлины на экспорт зерна из России снизятся с 1 июля, а биржевые внутренние и мировые цены на пшеницу ещё будут расти, заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, выступая на Форуме фермеров на выставке «Всероссийский день поля — 2024».

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«По пошлине у нас комиссия по таможенно-тарифному регулированию приняла решение о корректировке пошлины в сторону уменьшения… Поэтому до 1 июля мы ждем снижения, уже принятия постановления правительства по этому вопросу, и с 1 июля у нас пошлина будет скорректирована», — сказала она.

Как отметила министр, в России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. Она составляет 70% от разницы между индикативной и базовой ценой. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

Лут также упомянула сложные погодные условия в ряде регионов и заявила, что российским зернопроизводителям необходим рост цен для сохранения рентабельности.

«Но он должен быть разумным для того, чтобы не пострадал сектор переработки, не пострадал сектор животноводства, потому что у нас с вами баланс внутри страны должен сохраняться», — подчеркнула глава Минсельхоза.

Бывший министр сельского хозяйства, ныне вице-премьер Дмитрий Патрушев 21 февраля сообщил, что Россия увеличит экспорт зерна до 70 млн тонн в 2024 году.

Этот показатель выше того, что был установлен год назад. Тогда Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия собирается экспортировать 55–60 млн тонн зерна в 2023 году.

В декабре 2023 года правительство России установило квоту на вывоз зерна из страны с 15 февраля по 30 июня 2024 года в размере 24 млн тонн. При этом квота на вывоз твердой пшеницы в постановлении не устанавливается. Её экспорт из РФ запретили по 31 мая 2024 года.