Братислава, 21 июня, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Бывшее военное руководство Словакии совершило госизмену, передав Киеву истребители МиГ-29 и системы ПВО, заявил государственный секретарь оборонного ведомства Игор Мелихер в ходе пресс-конференции, передает Teraz. sk.

Petr David Josek/AP/TASS

«По итогам целого ряда провалов бывшего правительства мы как министерство обороны подаём заявление по подозрению в совершении саботажа, то есть государственной измены, злоупотреблении властью и нарушении обязанностей по управлению чужим имуществом», — сказал он.

По его словам, в военном ведомстве несколько месяцев продолжался аудит, по результатам которого не удалось найти никаких юридических документов с анализом правомерности передачи вооружений Украине.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня сообщалось, что министерство обороны Словакии подаст исковое заявление против бывшего главы ведомства Ярослава Надя из-за подозрений в госизмене, основанием для которых стало одобрение передачи Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году на сумму более €500 млн.

Действующий глава Минобороны Роберт Калиняк обвинил предшественника в обмане народа. Он отметил, что страна взамен переданного вооружения не получила ни денег, ни других самолётов, ни средств ПВО. Он добавил, что после вступления в должность министра проверил, провели ли экспертный анализ по этому вопросу, но не нашёл подтверждений.