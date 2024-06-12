Братислава, 12 июня, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Министерство обороны Словакии подаст исковое заявление против бывшего главы ведомства Ярослава Надя из-за подозрений в госизмене, основанием для которых стало одобрение передачи Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году на сумму более €500 млн, заявил 12 июня действующий глава Минобороны Роберт Калиняк.

(сс) KarolH

«Ослабление таким образом вооружённых сил идёт вразрез с Конституцией. Это нельзя назвать иначе как государственная измена», — сказал он.

Калиняк обвинил предшественника в обмане народа. Он отметил, что страна взамен переданного вооружения не получила ни денег, ни других самолётов, ни средств ПВО. Он добавил, что после вступления на пост министра проверил, провели ли экспертный анализ по этому вопросу, но не нашёл подтверждений.

Как сообщало ИА Регнум, госсекретарь минобороны страны Игор Мелихер 12 июня назвал незаконной передачу МиГ-29 Украине, так как у экс-министра не было никаких оснований для этого. Представитель ведомства сообщил, что готовит юридические меры против экс-министра.

В марте 2023 года исполнявший тогда обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер заявил, что правительство одобрило соглашение о дарении истребителей и систем ПВО Kub Украине. По его словам, с этим решением ознакомились президент страны и спикер парламента.

В октябре в Словакии премьер-министром стал Роберт Фицо после победы его партии «Направление — социальная демократия» в парламентских выборах. В следующем месяце новое правительство заблокировало отправку Киеву военной помощи, одобренную предыдущим кабмином.