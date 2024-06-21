Таллин, 21 июня, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Эстонские пограничники досрочно закрыли КПП «Нарва-1», расположенный между Нарвой и Ивангородом. Причиной стала большая очередь в 500 человек, передаёт телерадиокомпания ERR.

TASS/EPA/TOMS KALNINS

«На мосту стояло около 500 человек, ожидающих возможности попасть в Российскую Федерацию. Когда людей на мосту стало слишком много, полиция приняла решение закрыть раньше времени погранпереход в Нарве из-за большой очереди», — говорится в сообщении.

По данным ERR, власти Эстонии решили досрочно закрыть для пешеходов возможность пересечения границы, поскольку, по их утверждению, Россия якобы «медленно проводила пограничный контроль». Пограничники начали пропускать через погранконтроль меньше людей, пытаясь регулировать пересечение границы на эстонской стороне.

При этом телерадиокомпания отмечает, что утром 21 июня у погранперехода уже сформировалась очередь, состоящая примерно из одной тысячи человек.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 мая Эстония решила оставить погранпереход в Нарве открытым с 07:00 утра до 23:00 вечера, а на ночь закрывать. По словам главы погранохраны Вейко Коммусаара, это обусловлено значительным снижением числа пересекающих границу в ночное время. Он посчитал неправильным тратить деньги эстонских налогоплательщиков на круглосуточную работу Нарвского КПП.

В ноябре 2023 года министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предостерёг соотечественников от поездок в Россию. Он объяснил это тем, что из солидарности с Финляндией власти могут закрыть границу с РФ, и, таким образом, находящиеся в стране эстонцы не смогут выбраться назад.

4 декабря 2023 года депутат Государственной думы РФ Светлана Журова заявила, что Россия не будет в ответ закрывать границу с Эстонией. По её словам, наземную границу между странами чаще всего использовали в логистических целях. Также её пересекали граждане приграничных регионов обеих стран в личных целях.