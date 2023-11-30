Таллин, 30 ноября, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предостерёг соотечественников от поездок в Россию. Об этом дипломат заявил во время пресс-конференции совета глав МИД стран НАТО.

VALDA KALNINA/ EPA/TASS

Цахкна объяснил это тем, что из солидарности с Финляндией власти могут закрыть границу с Россией, и таким образом находящиеся в стране соотечественники не смогут выбраться назад. Он отметил, что обсудил этот вопрос с финским и другими коллегами из стран Северной Европы и Балтии. В случае необходимости Таллин будет готов закрыть границу, добавил дипломат.

«Сейчас финская граница полностью закрыта для людей. Мы готовы в случае необходимости оказать всестороннюю практическую помощь, и у нас есть готовность закрыть свои границы. Поэтому важная новость для наших жителей: в случае временного закрытия границ те, кто находится на российской стороне, вернуться не смогут», — сообщил эстонский министр.

Как сообщало 24 ноября ИА Регнум, в Эстонии уже заявляли о подготовке к возможному закрытию погранперехода в Нарве. Власти начали устанавливать на границе с Россией дополнительные бетонные заграждения, так называемые «зубы дракона».

Днём ранее о закрытии единственного КПП «Стурскуг» на границе с Россией заговорили и в Норвегии. Премьер-министр Йонас Гар Стёре ответил, что если нужно будет, то власти пойдут на этот шаг.

В беседе с ИА Регнум ведущий научный сотрудник Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве Андрей Мастеров заявил, что Финляндия, Норвегия и другие страны, выступающие за закрытие границ с Россией, неизбежно столкнутся с экономическими последствиями.