Благовещенск, 21 июня, 2024, 09:35 — ИА Регнум. В Амурской области разбился вертолёт, на борту воздушного судна находились четыре человека, сообщили 21 июня в Следственном комитете РФ.

РИА Новости/Антон Денисов

«В ходе поисково-спасательных мероприятий установлено местонахождение воздушного судна, которое потерпело крушение в Амурской области», — говорится в сообщении.

В СКР сообщили, что информация о количестве пострадавших уточняется.

По предварительным данным, инцидент произошёл утром 20 июня. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня в лесистой местности возле одной из баз отдыха в Свердловской области вертолёт Robinson R44 совершил жёсткую посадку. На борту находились два человека, их госпитализировали. Позже минздрав области сообщил, что пилот поступил в медучреждение в состоянии средней тяжести, пассажирка — в крайне тяжёлом состоянии. Отмечалось, что обоих пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы Первоуральска.