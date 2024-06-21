Женева, Швейцария, 21 июня, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Подготовка к размещению американского ядерного оружия на территории Великобритании ещё продолжается, но оно ещё не размещено в королевстве, заявил руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.

Иван Шилов ИА REGNUM

В октябре прошлого года ICAN сообщила о наличии доказательств, свидетельствующих о намерениях Вашингтона разместить ядерные боеголовки на территории Британии.

Бернетт отметил, что, хотя подготовка к размещению американского ядерного оружия в указанной стране всё ещё продолжается, сам факт размещения не подтверждён, сообщает «Газета.Ru».

Кроме того, добавил он, начиная с 2021 года Британия перестала быть прозрачной в вопросе своего ядерного арсенала, а также его объёма и уровня совершенства.

Как передавало ИА Регнум, цель США при размещении своего ЯО в европейских странах заключалась в том, чтобы поставить эти государства под свой контроль, прокомментировал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Фактически своими действиями американцы держали европейские страны в зависимости от своих интересов. Вашингтон, по мнению эксперта, планировал сохранить контроль над Европой и не допустить появления сильных государств, способных принимать независимые решения. В результате в Европе не осталось сильных стран, которые могли бы действовать самостоятельно. Формированию такого общества в Европе способствовало американское ЯО.

Россия уйдёт от темы «красных линий» и будет отвечать Западу зеркально в вопросах ядерных угроз, заявил 17 мая заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков.