Женева, Швейцария, 21 июня, 2024, 06:09 — ИА Регнум. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) заявила о незаконности размещения американского ядерного оружия (ЯО) в Европе. Заложниками США в некотором роде стали Италия, Нидерланды, Бельгия, Германия и Турция.

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«Ядерное оружие США в Европе предназначено для использования только в Европе. Народы Италии, Нидерландов, Бельгии, Германии и Турции не хотят, чтобы это оружие находилось на их территории… Такая практика является незаконной со стороны США», — подчеркнула программный координатор ICAN Сьюзи Снайдер.

Она отметила, что парламенты указанных пяти стран регулярно запрашивали дополнительную информацию об этом ядерном оружии. В 2009 году правительство Германии конкретно указало, что необходимо найти решения для вывоза ЯО США из страны, передаёт «РИА Новости».

При этом размещение любым государством ядерного оружия в другой стране является незаконным и увеличивает риск его применения. Народы Европы в некотором роде стали заложниками данного американского оружия, поскольку они не могут самостоятельно принять решение об избавлении от него. Для этого нужно согласие двух сторон, заключила координатор ICAN.

Как сообщало ИА Регнум, экс-заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер заявила, что с точки зрения Вашингтона, Договор о нераспространении ядерного оружия — это договор о нераспространении ядерного оружия в странах Европы, потому что он не дал множеству союзников по НАТО обрести и развернуть собственное ЯО.

Цель США при размещении своего ЯО в европейских странах заключалась в том, чтобы поставить эти государства под свой контроль, прокомментировал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Фактически своими действиями американцы держали европейские страны в зависимости от своих интересов. Вашингтон, по мнению эксперта, планировал сохранить контроль над Европой и не допустить появления сильных государств, способных принимать независимые решения. В результате в Европе не осталось сильных стран, которые могли бы действовать самостоятельно. Формированию такого общества в Европе способствовало американское ЯО.

Россия уйдёт от темы «красных линий» и будет отвечать Западу зеркально в вопросах ядерных угроз, заявил 17 мая заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков.