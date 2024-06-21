В Приморье арестовали мужчину, призывавшего к захвату власти в России
Владивосток, 21 июня, 2024, 03:23 — ИА Регнум. Силовики задержали в Приморье местного жителя, который призывал к захвату действующей власти в приграничных с Китаем районах России. Подробности сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по региону.
«Приморец призывал жителей приграничных населённых пунктов к свержению конституционного строя и захвату власти», — пояснили следователи.
Возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.
Мужчину отправили в СИЗО.
Как сообщало ИА Регнум, бывшая телеведущая программы «Вести» Фарида Курбангалеева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) объявлена в розыск, её карточка появилась в базе МВД России.
Экс-ведущей инкриминируют оправдание терроризма. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
Росфинмониторинг внёс бывшую российскую телеведущую и актрису Татьяну Лазареву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в список террористов и экстремистов.