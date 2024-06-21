Москва, 21 июня, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Координационный совет Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по профилактике заболеваемости работников и населения территорий присутствия предприятий обсудил текущую ситуацию с заболеваемостью ОРВИ, гриппом, COVID-19 и другими инфекциями. Также на заседании рассмотрели меры противодействия их распространению и инициативы по оздоровлению сотрудников предприятий и местных жителей.

ИА REGNUM Вакцинация

Открывая заседание, член бюро правления РСПП, председатель координационного совета Андрей Гурьев подвел итоги прошедшего сезона респираторных инфекций. «Эпидемиологический период был сложный, но система справилась, — заявил он. — В 2023 году почти четверть населения России переболела ОРВИ. Сезонный характер приобрел COVID-19, поэтому эксперты предупреждают о так называемой тридемии — одновременном распространении гриппа, ОРВИ и коронавируса. Продолжают возникать и новые вызовы».

Гурьев напомнил, что в 2023 году в России заболеваемость инфекциями в целом снизилась, но выросла по отдельным вирусам — корь, ветряная оспа, паротит. Так, заболеваемость корью оказалась рекордной за 30 лет. «Важно, что Минздрав активизировал усилия по вакцинации детей от этой болезни. Из минувшего эпидсезона мы вышли сильнее, чем раньше, — и в этом заслуга отлаженной работы государственной системы здравоохранения, эффективной вакцинации, тесного взаимодействия органов власти, бизнес-сообщества и общественности на местах. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, вовремя внедряются новые профилактические меры, принимаются на вооружение новые препараты и вакцины», — подчеркнул он.

Андрей Гурьев также отметил, что бизнес совместно с органами власти продолжает реализацию комплексного подхода к оздоровлению сотрудников и населения регионов присутствия.

На данный момент эпидемиологическая ситуация в России стабильная, однако существуют риски, связанные с циклическими подъёмами COVID-19, кори и других инфекций, рассказала заместитель начальника управления эпидемиологического благополучия населения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Елена Игонина. «При подготовке к эпидсезону против гриппа было привито почти 80 млн человек, или 53,8% от общей численности населения, в том числе более 17 млн детей. Вакцинами, закупленными на средства из прочих источников, в том числе на средства бизнеса, было привито 9,7 млн человек. На средства работодателей было привито 3,9 млн человек», — сказала представитель Роспотребнадзора.

Значимый прогресс в налаживании выпуска новых вакцин отечественными производителями отметил член правления РСПП, председатель комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности Юрий Калинин. Он отметил, что создан координационный план по разработке новых и совершенствованию существующих вакцин. «Теперь практически все отечественные производители получили возможность работать над созданием сразу нескольких вакцинных платформ. Компании сообщают, что смогут закрыть весь перечень из четырёх вакцин, которые планируется включить в национальный календарь прививок», — сказал Юрий Калинин.

Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России Оксана Драпкина призвала к дальнейшему объединению усилий бизнеса и государства по внедрению культуры вакцинации в коллективы предприятий.

«Бизнес чувствует свою ответственность за сохранение здоровья работающего населения. Бизнес вкладывает большие средства в иммунизацию своих работников, ведет прямые закупки вакцин, проводит многочисленные оздоровительные мероприятия на своих объектах», — заключил вице-президент РСПП, заместитель председателя координационного совета Виктор Черепов.