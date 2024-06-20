Оттава, 20 июня, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Канадский актер Дональд Сазерленд, известный по роли президента Сноу в серии фильмов «Голодные игры», скончался в возрасте 88 лет, сообщил 20 июня его сын Кифер в своём аккаунте в соцсети Х.

Zuma/TASS Актер Дональд Сазерленд

«С тяжёлым сердцем я сообщаю, что мой отец Дональд Сазерленд ушёл из жизни», — написал он, добавив, что считает отца одним из наиболее важных актёров в истории кинематографа.

Причину смерти актёра Кифер Сазерленд не назвал.

В фильмографии Дональда Сазерленда свыше сотни ролей в кино и на телевидении. Он сыграл в фильмах «Гордость и предубеждение», «Ограбление по-итальянски», «Падение Луны», «Военно-полевой госпиталь», в мини-сериале «Отыграть назад» и многих других. Прославился он благодаря роли Кориолана Сноу во франшизе «Голодные игры».

Актёр номинировался на премии «Золотой Глобус», BAFTA и заработал ряд престижных наград за свою карьеру. В 2018 году Сазерленд получил «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.