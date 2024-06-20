Комментатор Иваницкий извинился за резкие высказывания в ходе Игр БРИКС
Комментатор Иваницкий извинился за резкие высказывания в ходе трансляции Игр БРИКС
Казань, 20 июня, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Отстраненный за некорректные высказывания комментатор Игр БРИКС Владимир Иваницкий принёс извинения всем, кого могли задеть его слова, сообщает 20 июня «Матч ТВ».
Накануне генеральный продюсер телеканала Александр Тащин заявил, что отстранил Иваницкого от работы после резких высказываний во время трансляции соревнований по самбо на Играх БРИКС в Казани. Тащин извинился за поведение комментатора.
«Не хотел никого задеть или обидеть этими выражениями — вне зависимости от позиции, это просто неприемлемая риторика. Я приношу извинения всем, кого могли задеть мои слова», — сказал Иваницкий.
Представляя российского самбиста Кирилла Князькова, комментатор призвал девушек обратить внимание на статного россиянина — перспективного жениха. Развратные девушки «не нужны», подчеркнул он, использовав оскорбительное слово.
Иваницкий признался, что удивлён резонансом, который его слова вызвали в Сети, и огорчён реакцией самого спортсмена. У Князькова и его подруги журналист также попросил прощения.
Как сообщало ИА Регнум, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в Казани. Самбист Князьков 14 июня победил в весовой категории до 98 кг. Сборная России находится на первом месте. По состоянию на 20 июня у сборной команды 168 золотых, 96 серебряных и 66 бронзовых медалей. На втором и третьем месте в общем зачёте расположились сборные Белоруссии и Китая.