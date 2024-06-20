Казань, 20 июня, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Отстраненный за некорректные высказывания комментатор Игр БРИКС Владимир Иваницкий принёс извинения всем, кого могли задеть его слова, сообщает 20 июня «Матч ТВ».

Егор Алеев/ТАСС

Накануне генеральный продюсер телеканала Александр Тащин заявил, что отстранил Иваницкого от работы после резких высказываний во время трансляции соревнований по самбо на Играх БРИКС в Казани. Тащин извинился за поведение комментатора.

«Не хотел никого задеть или обидеть этими выражениями — вне зависимости от позиции, это просто неприемлемая риторика. Я приношу извинения всем, кого могли задеть мои слова», — сказал Иваницкий.

Представляя российского самбиста Кирилла Князькова, комментатор призвал девушек обратить внимание на статного россиянина — перспективного жениха. Развратные девушки «не нужны», подчеркнул он, использовав оскорбительное слово.

Иваницкий признался, что удивлён резонансом, который его слова вызвали в Сети, и огорчён реакцией самого спортсмена. У Князькова и его подруги журналист также попросил прощения.

Как сообщало ИА Регнум, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в Казани. Самбист Князьков 14 июня победил в весовой категории до 98 кг. Сборная России находится на первом месте. По состоянию на 20 июня у сборной команды 168 золотых, 96 серебряных и 66 бронзовых медалей. На втором и третьем месте в общем зачёте расположились сборные Белоруссии и Китая.