Казань, 17 июня, 2024, 00:23 — ИА Регнум. Сборная России по итогам четвёртого дня соревнований укрепилась в общем медальном зачёте Игр БРИКС в Казани, стартовавших 12 июня. Об этом в воскресенье сообщил официальный сайт международного мультиспортивного мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

По итогам четвёртого дня сборная России со 117 золотыми, 81 серебряной и 52 бронзовыми медалями уверенно занимает первое место в общем зачёте Игр БРИКС. На втором и третьем месте соответственно расположились сборные Белоруссии (21-39-40) и Китая (17-13-8).

Игры БРИКС в Казани проходят с 12 по 23 июня. На соревнованиях представлены 27 видов спорта, многие из которых также являются олимпийскими дисциплинами. На турнир приехали почти пять тысяч спортсменов из около 90 стран.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня по итогам соревнований по настольном теннису весь пьедестал заняли российские спортсменки — Мария Тайлакова, Яна Носкова и Полина Михайлова.

Президент России Владимир Путин на открытии Игр БРИКС 12 июня подчеркнул, что соревнования, впервые проходящие в открытом формате, продемонстрируют торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной борьбы. Также глава государства выразил уверенность в росте популярности турнира.