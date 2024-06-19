Казань, 19 июня, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Комментатора Владимира Иваницкого отстранили от работы из-за резких высказываний во время трансляции с соревнований по самбо на Играх БРИКС, сообщил 19 июня генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«К сожалению, несмотря на огромный опыт, Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей в рамках работы на Играх БРИКС. Принято решение отстранить Владимира от дальнейшей работы», — написал он.

Тащин также добавил, что Иваницкий не является штатным сотрудником субхолдинга и привлекается только на соревнования по единоборствам.

Комментатор, в свою очередь, заявил изданию «Подъём», что удивлён решением руководства телеканала «Матч ТВ», поскольку не видит в своих словах ничего предосудительного. Он отметил, что во время прямого эфира может случиться всякое, а под словом, за которое его отстранили, он имел в виду «тёток, которые вешаются на хороших парней».

Ранее в Сети появилась видеозапись трансляции соревнований по самбо на Играх БРИКС, на которой Иваницкий восхитился внешностью российского спортсмена Кирилла Князькова. Он призвал девушек обратить на него внимание, но «только хороших».

Как передавало ИА Регнум, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в Казани. 14 июня россиянин Кирилл Князьков стал победителем Игр БРИКС по самбо в весовой категории до 98 кг.

К 17 июня сборная России укрепилась на первом месте в общем медальном зачёте Игр. На счету команды к этому времени было 117 золотых, 81 серебряная и 52 бронзовые медали. На втором и третьем месте в общем зачёте расположились сборные Белоруссии и Китая.