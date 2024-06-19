Москва, 19 июня, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Рекордные ливни и смерч возможны в Московском регионе в четверг, 20 июня. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

По его словам, в Москве выпадет до 34–36 миллиметров осадков, что составляет почти половину месячной нормы осадков. Причиной этому станет приход активного холодного атмосферного фронта с волнами.

«Такой скорострельности ливни эквивалентны выпадению на мегаполис нескольких сотен миллионов кубометров воды, что безусловно приведет к значительным подтоплениям. Такой объем дождевой влаги соизмерим с водозапасом Плещеева озера», — подчеркнул синоптик. По его словам, 20 июня в Москве может быть побит рекорд по осадкам, который сейчас принадлежит 2015 году.

В то же время в столице ожидается грозовая активность, град, а порывы ветра достигнут 22 метров в секунду. При этом на юге, востоке и юго-востоке Подмосковья есть вероятность появления смерчей. Непогода покинет столичный регион в ночь на 21 июня, добавил Тишковец.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал тёплое лето в России с довольно переменчивой погодой. В северной и европейской частях страны ожидается, что температура будет выше нормы.

При этом синоптики пообещали, что с 17 июня в Москве пройдут грозовые дожди, из-за которых в столице может выпасть до 30 мм осадков. Столбики термометров при этом будут в диапазоне от +23 до +26 °C.