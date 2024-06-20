Париж, 20 июня, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Число погибших из-за жары во время хаджа в Саудовской Аравии превысило тысячу человек. Такую оценку, согласно собственным подсчётам, дало французское агентство AFP.

TASS /AP Photo/Rafiq Maqbool

«Число умерших во время хаджа в этом году превысило тысячу», — сказано в материале.

При этом агентство уточняет, что более половины умерших являются незарегистрированными паломниками.

Как передавало ИА Регнум, в хадже участвовали более 1,8 млн человек. Паломничество, которое входит в число крупнейших в мире массовых мероприятий, завершилось 19 июня.

Причиной смертей стала жаркая погода. Днём 17 июня температура в Мекке была +51,8 градуса. Паломники много времени проводят под палящим солнцем, идут пешком. В числе умерших во время хаджа в Саудовской Аравии — пятеро россиян, четверо из них — из Дагестана. Одна из умерших — женщина из Московской области 1962 года рождения. Всего в Саудовскую Аравию из России отправились не менее 25 тыс. паломников.